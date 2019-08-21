Ataşehir’de su basan evde can pazarı
Ataşehir’de şiddetli yağmurun ardından zemin kattaki bir evi su bastı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:12
Ataşehir’de şiddetli yağmurun ardından zemin kattaki bir evi su bastı. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı.
Anadolu Yakası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde zemin kattaki bir evi su bastı. Evde sular insan boyunca yükseldi. Evdeki vatandaşlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtarırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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