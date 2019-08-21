Ataşehir’de şiddetli yağış nedeniyle bir evde su baskını yaşandı. Evdekiler kendilerini bahçeye atarak canlarını son anda kurtardı. Ataşehir’de şiddetli yağış nedeniyle bir evde su baskını yaşandı.

Ataşehir’de şiddetli yağış nedeniyle bir evde su baskını yaşandı. Evdekiler kendilerini bahçeye atarak canlarını son anda kurtardı.

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