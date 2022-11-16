Ataşehir’de otopark kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Ataşehir’de bir sitede otopark nedeniyle apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.



Olay saat 21.00 sıralarında Ataşehir’de Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin otoparkında site sakinleri arasında yer tartışması alevlenerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Anne ve babasının bıçaklandığını gören, görev istirahatindeki polis memuru tabancasıyla karşı gruptan 3 kişiyi yaraladı. Kavga sırasında görev istirahatindeki polis memurunun silahından çıkan kurşunlar babası ve kardeşine de isabet etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Toplamda 5 kişiyi yaralayan görev istirahatindeki polis memuru gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.