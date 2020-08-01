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Aktüel

Ataşehir'de, iş yerinden cep telefonu çalan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:52:59 -
Ataşehir'de, iş yerinden cep telefonu çalan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, bir iş yerinden cep telefonu çalan kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz Cumartesi günü Kayışdağı Mahallesi, Uslu Caddesi'nde bir iş yerinden gelen cep telefonu hırsızlığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Hırsızlığın yapıldığı iş yeri ve civarındaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini ve adresini belirledi. Olay gerçekleştikten birkaç saat sonra Eyüp B. (20) çaldığı cep telefonuyla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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