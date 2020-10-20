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Aktüel Ataşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Ataşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:58:15 -
Ataşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir fatura ödeme merkezinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir fatura ödeme merkezinden bir miktar paranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli İlker Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği an güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin içeriye girdiği, veznenin bulunduğu bölümden bir miktar parayı çaldığı ve ardından iş yerinden ayrıldığı yer alıyor.

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