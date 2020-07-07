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Aktüel

Ataşehir'de hırsızlık

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:24:37 -
Ataşehir'de hırsızlık

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde iş yerinden 20 bin TL para çalan şüpheli Feyyaz K. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “İş Yerinden Hırsızlık” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden 20 bin TL para çalınması ile ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Feyyaz K. (27) isimli şüpheli Sultanbeyli İlçesinde yakaladı.

Zanlı hakkında, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulandı.


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