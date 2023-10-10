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Gündem Ataşehir'de Dilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırı
Gündem

Ataşehir'de Dilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 14:44:00 -
Ataşehir'de Dilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırı

Olay, Ataşehir’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikinliğe silahla ateş açıldı.

 

ATAŞEHİR’de sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat’a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti.
Olay, Ataşehir’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikinliğe silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

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