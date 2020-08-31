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Aktüel Ataşehir'de çöp konteynerine, iş yeri tentesine ve duvara çarpan otomobil hasar gördü trafik kazası
Aktüel

Ataşehir'de çöp konteynerine, iş yeri tentesine ve duvara çarpan otomobil hasar gördü trafik kazası

Yeniakit Publisher
2020-08-31 01:30:08 -
Ataşehir'de çöp konteynerine, iş yeri tentesine ve duvara çarpan otomobil hasar gördü trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine peşi sıra bir iş yerinin tentesine ardından bir başka iş yerinin de duvarına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde ilerleyen Mert Yiğit'in (23) kullandığı 34 GN 2522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin tentesine çarptı. Otomobil daha sonra bir başka işyerinin duvarına çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Görevliler tarafından yakıt sızıntısı meydana gelen olay yerinde temizlik çalışması yapıldı.

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