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Ataşehir Belediyesi’nde çöp kovaları gitti, atık toplama kutuları geldi

Geri dönüşüme tam destek veren Ataşehir Belediyesi’nde oda ve ofislerde bulunan masa altı çöp kovaları kalktı, yerlerine koridorlara atık toplama kutuları geldi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
Ataşehir Belediyesi’nde çöp kovaları gitti, atık toplama kutuları geldi

Geri dönüşüme tam destek veren Ataşehir Belediyesi’nde oda ve ofislerde bulunan masa altı çöp kovaları kalktı, yerlerine koridorlara atık toplama kutuları geldi.



Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması hedefiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı”na Ataşehir Belediyesi tam destek veriyor. 2009 yılından beri yaptığı geri dönüşüm çalışmalarını bir adım daha ileriye götüren Ataşehir Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne katkılarını artırıyor. Bu çalışmalar kapsamında Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.



Başlatılan yeni uygulamayla Ataşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki oda ve ofislerde bulunan masa altı çöp kovaları kaldırıldı, yerlerine koridorlara geri dönüşebilir atıklar için toplama kutuları yerleştirildi.


Tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde her katta; kağıt-karton atık için mavi renkli, plastik, cam ve metal atıklar için sarı renkli ve evsel nitelikli diğer atıklar için gri renkli olmak üzere, elektronik atık, bitkisel atık yağ, plastik kapak, atık floresan ve atık pil kutuların da yer aldığı sıfır atık toplama noktaları oluşturuldu.


Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de uygulama hakkında tüm personele bilgilendirme yazısı ileterek, uygulamaya uyulmasını rica etti.



Ataşehir Belediyesi, her ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sıfır atık projesine ait raporlama yapacak.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
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