Atasay Kamer: 5 yıl içinde Almanya’da 60 mağaza

Dört nesildir mücevher sektöründeki tecrübesini global trendler eşliğinde birçok coğrafyaya taşıyan Atasay, Almanya’daki ilk mağazasını eylül ayında açacağını duyurdu. 82 yıllık mücevher sektörü tecrübesinin gücüyle, dünya markası olma yolundaki serüvenini, Ortadoğu’dan sonra Avrupa’ya taşıyacak olan Atasay, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Almanya’da 60 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Avrupa yolculuğuna Almanya ile başlayacak Atasay’ın Almanya’dan sonraki durağı Fransa ve İngiltere pazarları olacak.

Atasay’ın CEO’su Atasay Kamer, Almanya’da gerçekleştirilen basın toplantısında, konuya ilişkin “Almanya bizim için stratejik öneme sahip önemli bir coğrafya. Türk mücevher perakende markası olarak burada olmak bizim için çok değerli. Türkiye’deki tüm mağazalarımızın burada yaşayan sadık müşterileri var. Ve artık ürünlerimiz onlara daha yakın bir noktada olacağı için aramızdaki mesafeleri kısaltmış olacağız” dedi.