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Atar,"Geleceğimizi hep birlikte inşa edelim”

Bingöl İl Derneği (BİN-İL-DER) Başkanı Atar; “Yerelde ilimizin, genelde ülkemizin gelecek yarınlarını hep birlikte inşa edelim.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:23
Atar,"Geleceğimizi hep birlikte inşa edelim”

Bingöl İl Derneği (BİN-İL-DER) Başkanı Atar; “Yerelde ilimizin, genelde ülkemizin gelecek yarınlarını hep birlikte inşa edelim.İlimiz ve ülkemizin kalkınması noktasında elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyalım.”


İstanbul’da faaliyet gösteren BİN-İL-DERBaşkanı Halis Atar, dernek yönetimiyle birlikte Bingöl ziyareti kapsamında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.


Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan başta olmak üzere ilçe ve belde belediye başkanlarını da ziyaret ettiklerini belirten Atar, kentin gelişimine katkı sağlama noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi.


Atar, “Derneğimiz, ilimizin ekonomi, kalkınma, eğitim, kültür, sanat, turizm ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu anlamda birçok hizmete imza attık, atmaya da devam edeceğiz. İlimizin gelişmesi, kalkınması, sanat ve kültür anlamında daha ön plana çıkması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu yönde yapılan tüm çalışmalara destek oluyoruz” diye konuştu.



“İş dünyası teşviklerden bihaber”


Batı iş dünyasının, devletin doğuya sağladığı teşvik ve desteklerden tam anlamıyla haberdar olmadığını vurgulayan Atar: “Önümüzdeki süreçte İstanbul’da yaşayan işadamlarıyla Bingöl’de yaşayan işadamlarını buluşturmayı düşünüyoruz. Bingöl’e yatırım yapmayı düşünen çok sayıda işadamı var fakat bunların bölgedeki teşviklerden tam anlamıyla bilgisi yok. Girişimler nasıl teşvik alacaklarını, burada nelerle karşılaşacaklarını bilmiyor. İş adamlarının ilimize yatırım yapması noktasında çabalarımız olacak" ifadelerini kullandı.




"Her şeyden önce birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”


Bingöl’ün her şeyden önce birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Atar, “İlimizin 7 ilçesi ve beldeleriyle birlikte hareket etmesi ve birlik içerisinde olması gerekiyor. Şunu üzülerek ifade etmek istiyorum, bazı insanlarımız Karlıova, Kiğı, Adaklı, Yayladere, Yedisu’yu ‘kuzey ilçeleri’ diye tanımlayarak Bingöl’den ayrı, Bingöl’e bağlı ilçeler değilmiş gibi yansıtıyor. Bu tutumlar bizleri rahatsız ediyor, Biz tüm ilçe ve beldelerimizle birlikte Bingöl’üz. Bir ilçe Bingöl’e bağlı ise Bingöl’ün bir parçası demektir. Bunu ayrıştırmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu hususta yerel ve ulusal basınımıza da büyük görevler düşüyor. Çok şükür yazılı ve görsel medyadan takip ediyoruz, gazeteci arkadaşlarımız ilimizin birlik ve beraberliği noktasında oldukça güzel işler çıkarıyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Bingöl için ele ele, gönül gönüle çalışacağız”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:23
  1. sanat
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