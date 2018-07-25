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'Atanmış olan da görevden alınabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama kararlarına ilişkin, her an her şeyin olabileceğini, atanmış olanın da görevden alınabileceğini söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:27
'Atanmış olan da görevden alınabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz BRICS Zirvesi'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı sıfatıyla katılıyor. Türkiye'nin BRICS üyesi ülkelerle ikili ilişkileri ve Birleşmiş Milletler, G20 gibi platformlarda işbirliği bulunuyor.

BRICS dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü oluşturuyor. Dönem başkanı Güney Afrika'nın ev sahipliğini yapacağı zirvede güncel dünya meseleleri bilhassa gelir dağılımındaki adaletsizlikler ele alınacaktır.

Ülkemiz 8,2 milyar dolar tutarındaki resmi kalkınma yardımı ile 2017 yılında birinci sırada yer almıştır. Bu gücünü bugün itibarıyla yine ortaya koymaya devam etmektedir. Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi için önemli görüyorum.

Zirvede üye ülkelerin liderleri ile ikili görüşmelerim olacak. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum. BRICS Zirvesi'nden sonra Zambiya'ya günübirlik de olsa bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bu Türkiye'nin Zambiya'ya ilk resmi ziyaretidir. Ziyaretim Afrika Kıtası ile her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme irademizi ortaya koyuyor. 

Afrika'nın kalkınma hamlesine katkıda bulunmak istiyoruz.

 

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme

Şu anda Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır. Biz istiyoruz ki Suriye halkı acımasız saldırılardan korunma altına alınsın. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmemizde bu konuları ele alacağız.

 

ABD-İran gerilimi

Yaptırımlarla ilgili önce şu bilinmeli, ABD nasıl stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkimizde onlarla olan ilişkimizi kesmek bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişme var. Hem komşumuz olacak bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak. Bunları sayın Obama döneminde de ABD'ye açıkladık. Şu anda da söylüyoruz. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsunl. 

"Yeni sistemle ilgili atama işlemleri fazla uzun sürmez"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendiren Erdoğan,"Bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır. Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız.

"Her an her şey olabilir, atanmış olan da görevden alınabilir"

Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur, her an her şey olabilir. Atanmış olan da görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öne alıyoruz, başarısızlık kitabımızda yer almıyor.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:27
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