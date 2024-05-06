Atanması kolay meslekler belli oldu!
Kamuya atanması kolay olan meslekler merak konusu olmaya devam ediyor. Bu meslekleri seçenler elenmeden atanıyor.
Kamuya atanması kolay olan meslekler merak konusu olmaya devam ediyor. Bu meslekleri seçenler elenmeden atanıyor.
Üniversiteye yeni girenler ve yeni mezun olanlar atanması ve iş bulması kolay meslekleri merak ediyor. Bazı mesleklerde kamuya atanmak oldukça kolay olurken bazıları için az sayıda kadro verildiğinden atanma ihtimali güçleşiyor.
İşte atanması kolay meslekler:
POLİS
HEMŞİRE
ACİL TIP TEKNİSYENİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AİLE HEKİMİ
VETERİNER
MÜHENDİS
PSİKOLOG
LOJİSTİK UZMANI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
AVUKAT
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ