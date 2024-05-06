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Aktüel Atanması kolay meslekler belli oldu!
Aktüel

Atanması kolay meslekler belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-06 14:33:00 -
Atanması kolay meslekler belli oldu!

Kamuya atanması kolay olan meslekler merak konusu olmaya devam ediyor. Bu meslekleri seçenler elenmeden atanıyor.

Kamuya atanması kolay olan meslekler merak konusu olmaya devam ediyor. Bu meslekleri seçenler elenmeden atanıyor.

Üniversiteye yeni girenler ve yeni mezun olanlar atanması ve iş bulması kolay meslekleri merak ediyor. Bazı mesleklerde kamuya atanmak oldukça kolay olurken bazıları için az sayıda kadro verildiğinden atanma ihtimali güçleşiyor.

İşte atanması kolay meslekler:

POLİS

HEMŞİRE

ACİL TIP TEKNİSYENİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AİLE HEKİMİ

VETERİNER

MÜHENDİS

PSİKOLOG

LOJİSTİK UZMANI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

AVUKAT

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

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