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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 02:54:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasi ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.

Karar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Gıda Kontol Genel Müdürlüğüne Ersin Dilber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne aynı yer Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne aynı yer Müdür Yardımcısı Osman Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Çolak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına ise Ahmet Abdullah Antalyalı atandı. Ayrıca Bakanlıkta İstanbul İl Tarım ve Orman Genel Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı ve yerine Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.

Karara göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

Karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında 22.02.2024 tarihli ve 2024/41 sayılı kararın Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun Tunceli İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü ile Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç'ın Hakkari İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi. Eskişehir İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Hüseyin Okuş, Kayseri İl Müftülüğüne Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, Kars İl Müftülüğüne Yavuz Yıldız, Tunceli İl Müftülüğüne Mustafa Şanver, Edirne İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu, Karabük İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ali Eruh, Bilecik İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek ve Şırnak İl Müftülüğüne Orhan Örnek atandı.

Kaynak: İHA
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