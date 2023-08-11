  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik kurumların başkanları belli oldu
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik kurumların başkanları belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-11 00:47:00 - 2023-08-11 00:49:45
Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik kurumların başkanları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kritik kurumlara yeni başkanlar atandı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun atandı.

İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23