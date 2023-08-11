Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik kurumların başkanları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kritik kurumlara yeni başkanlar atandı.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun atandı.
İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.