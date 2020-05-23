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Atama kararları Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2020-05-23 02:53:14 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Bazı bakanlıklarla Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ndeki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına Prof. Dr. Muhittin Şimşek getirildi.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliklerine Ömer Alkan, Akın Kavi, Hakan Vapur, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş, Özgür Duğan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Şahin Kaplan, Suzan Unat, Erhan Dilbaz ve Bertan Saraç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Baykan, Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne Emre Dinçer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Ergün Demirhan, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na da İbrahim Ethem Çakır atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'inci Bölge Müdürü (İzmir) Hayati Çelenk, 3'üncü Bölge Müdürü (Eskişehir) Hayrettin Baysal, 24'üncü Bölge Müdürü (Kars) Nesip Özden ise görevden alındı.


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