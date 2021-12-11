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Atama kararları güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Pek çok kişi hangi görevlere kimlerin getirildiğini araştırmaya başladı. Peki, kim hangi göreve atandı?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:28:00 -
Atama kararları güncel

Resmi Gazete’nin 11 Aralık tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı.

Atama kararları güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

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