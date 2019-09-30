Atalanta Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atalanta sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki takım da ilk maçlarında rakiplerine kaybetmişti. Peki, Atalanta Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atalanta sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki takım da ilk maçlarında rakiplerine kaybetmişti. Peki, Atalanta Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Atalanta Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Atalanta Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 19.55'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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