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"Atakum’un turizm potansiyeli sürekli canlı tutulacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:44
"Atakum’un turizm potansiyeli sürekli canlı tutulacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Atakum’da 12 ay boyunca konserler, eğlenceler, festivallerle sahillerdeki turizm potansiyeli sürekli canlı tutulacak" dedi.

 

Başkan Zihni Şahin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte ilk olarak Esenevler Mahallesi’nde halkla buluştu. Daha sonra yine beraberinde Köksoy ve Hatinoğlu ile birlikte Pelitköy’e geçen Şahin, burada da TOKİ sakinleriyle bir araya geldi.



Millet Bahçesi ve orman alanları

 

Mahalle buluşmalarında büyük coşku ve sevgi gösterileriyle karşılanan Zihni Şahin, yaptığı konuşmalarda özellikle ’doğayla iç içe turizm kenti Atakum’ vurgusu yaptı. Atakum’a yönelik hazırladıkları ’çevre ve kent estetiği’ projesini anlatan Zihni Şahin, "Atakum Millet Bahçesi ile halkımızı şehrin karmaşasından uzak, sosyal donatıları ve tesisleri tamamlanmış yemyeşil bir doğal alan ile buluşturacağız. Ayrıca ilçemizdeki ormana alanları korunup kollanacak, imar planlarımız yeşil alan oranlarını artıracağız" diye konuştu.



Sahillerde 12 ay boyunca etkinlik

 

Adnan Menderes sahil şeridinin Atakum için bir velinimet olduğuna dikkati çeken Başkan Şahin, "Samsun’un ve Karadeniz’in göz bebeği Atakum sahilleri, yılın her ayı aktivitelere sahne olacak. Kültür Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak ’Sahil Organizasyonları Ekibi’, konserler, halk oyunları, yarışmalar ve festivallerle sahillerimizdeki turizm potansiyelini sürekli canlı tutacak" şeklinde konuştu.



Çevre projeleri e havası temiz Atakum

 

Atakum’a, içerisinde kafeteryası da olan yeni bir iskele kazandıracaklarını da müjdeleyen Başkan Zihni Şahin, "Tüm bunların yanı sıra çevrenin korunmasına yönelik de önemli çalışmalarımız olacak. Örneğin ’Geri Dönüşüm’ ve ’Sıfır Atık’ yönetimi projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya konulacak, Atakum çöplerinden fayda sağlarken temiz havasını da koruyacak" dedi.



Çöp konteynerleri yeraltına

 

Şehrin görüntüsünü ve cadde kalitesini düşüren eski çöp konteynerlerinin planlı şekilde kaldırılacağını, ardından ’yeraltı çöp konteynerleri’ uygulamasına geçeceklerini de duyuran Başkan Şahin, "Sokak, cadde, park ve diğer sosyal alanların temizliği özel ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Örnek temizlik uygulamalarını vatandaşlarımızla birlikte yapacağız" açıklamasında bulundu.

 

Başkan Zihni Şahin son olarak, "Esenevler’deki coşku olsun, Pelitköy TOKİ Sitesi’ndeki coşku olsun bizlere 31 Mart seçimlerinin sonucunu gösterir nitelikte. Yoğun bir katılımla bizleri karşılayan ve son derece mutlu eden halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere Atakum’u yönetme görevi verirseniz tüm gücümüzü sizlere hizmet için harcayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:44
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