Atakum’da zafer coşkusu

Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı ilçede coşkuyla kutlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Biz Atatürk’ün yoldaşlarıyız, onun kurduğu Cumhuriyet’i biz yaşatacağız" dedi.

Atakum Belediyesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı ilçede coşkuyla kutlandı. Uzun yıllar sonra ilk defa coşkuyla kutlanan bayramda, her yaştan Atakumlu kentin sokaklarını doldurarak marşlar söyledi. Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserle de geç saatlere kadar bayram coşkusu Atakum’da sürdü.

Atakum ışıl ışıl

Atakumlular ilk olarak Atakum Belediyesi önünden başlayan yürüyüşle ellerinde meşalelerle marşlar eşliğinde Türk-İş’te bulunan Emek Park alanındaki kent meydanına geldi. Her yaştan vatandaşın meşale ve bayrak eşliğinde gerçekleştirdiği coşkulu yürüyüşün ardından, Kent Meydanı’nda binlerce vatandaş Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da aldığı zaferi anlatan "Dumlupınar’dan Zafere" belgeselini izledi.

Müzik ziyafeti

Gecede Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri gerçekleştirdi. Uzun uzun alkışlanan dansçıların ardından sahneye çıkan Grup Zehmeri ve sanatçı Ethem Kaya, Atakumlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçılarla hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlara Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de eşlik etti. Vatandaşlarla birlikte konseri izleyen Başkan Deveci, "İzmir Marşı"nı Atakumlularla birlikte coşkuyla söyledi.

“Cumhuriyet’i biz yaşatacağız”

Meydanda Atakumlulara sahneye eşi Av. Gülay Deveci ile çıkarak seslenen Başkan Deveci, 30 Ağustos’un Anadolu’nun en büyük zaferi olduğunu belirterek, "Atatürk’ü Atatürk yapan zafer bu. Ülkemize bağımsızlığı kazandıran, kadın erkek çoluk çocuk eşit bir şekilde bu ortamı yaratan son zafer bu. Lozan’ın yolunu açan, emperyalistleri ülkeden kovan son savaş bu. Bizi kardeşçe bir arada tutan en büyük zafer, Anadolu’nun ve Türklerin dünyaya ’Ben varım!’ dediği günün 97. yılını kutluyoruz. Bu zaferi kutlama ve bunu organize etme görevi sadece belediyenin, demokratik kitle örgütleri değil; Atakumluların. Atakumlular bu sınavı geçti. Atakumlular, ’Biz Atatürk’ün yolundayız’ dedi. Sizin burada olmanız göğsümü kabarttı. Biz Atatürk’ün yoldaşlarıyız, onun kurduğu Cumhuriyet’i biz yaşatacağız. Önümüzde güzel yıllar var. Burası Cumhuriyetçilerin yaşadığı, Atatürkçülerin birlikte yaşadıkları, birbirine omuz verdikleri, yan yana geldikleri bir kent olacak. Eksimiz ve sorunlarımız var biliyorum ama gece gündüz çalışıyorum. Siz olduktan sonra benim yapamayacağım bir şey yok. Sizin buradaki varlığınız çok önemli. Bunu asla unutmayacağım" diye konuştu.