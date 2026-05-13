Atakum'da korkunç olay: 4'üncü kattan düşen kadın yaşam savaşı veriyor!
Samsun'un Atakum ilçesi Toplu Konut Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Songül Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu binanın 4'üncü katından beton zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay, Toplu Konut Bulvarı 5064 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Songül Ç., bulunduğu binanın 4'üncü katından zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
