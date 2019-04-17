Atakum’da İhsan Kalkavan anısına sergi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum’da öğretim veren özel bir okulun merhum Ahmet İhsan Kalkavan anısına düzenlediği serginin açılışını yaptı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, FİFA Kokartlı Hakem Mete Kalkavan’ın Dünya Futbol Kulüplerinin Orijinal Forma ve Flamalarından oluşturduğu özel koleksiyonunun sergilendiği, merhum Ahmet İhsan Kalkavan anısına atfedilen anlamlı serginin açılışını yaptı.

“Kalkavan’ın anısını yaşatacağız”

Açılışı yapmadan önce okul yönetimi ve merhum İhsan Kalkavan’ın kızı Melis Kalkavan ile sohbet eden Başkan Deveci, “Yaklaşık 25 yıllık bir emekle, bine yakın parçadan oluşan bu koleksiyon gerçekten çok değerli.Sevgili Mete’yi babasının teşviki ile başladığı bu koleksiyonu bu denli büyük ve değerli bir koleksiyon haline getirdiği için kutluyorum. Okul yöneticilerimiz ile Melis’i böyle anlamlı bir sergi hayal edip bunu gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum. Atakum Belediye Başkanı olarak, bunun gibi değerli ve anlamlı bir koleksiyonu Atakumlular ile bir araya getirmek ve rahmetli İhsan Kalkavan’ın anısını yaşatmayı canı gönülden isterim” dedi.

STK’lardan iadeyi ziyaret

Atakum Belediye Başkanı Deveci’nin ziyaret yoğunluğu sürüyor. Sivil toplum kuruluşlarının iadeyi ziyaretleri devam ediyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği, 78’liler Derneği ve SATEM temsilcilerini makamında ağırlayan Deveci, “Çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum. Ama yaşadığım en tatlı yorgunluklardan biri olduğunu da saklamamam gerekir. Halkımız ile içe içe olmak onlar ile temas halinde olmak, duygularına dokunuyor olmak, beni son derece mutlu ediyor. Bu durum bana tüm yoğunluğu ve yorgunluğu unutturuyor. Önümüzdeki 5 sene içerisinde de hemşehrilerimiz ile bu şekilde omuz omuza bir yönetim modeli sergileyerek, karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Eski Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, Başkan Deveci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.