Atakum yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Atakum2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsun’un Atakum ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Atakum seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Atakum’da son durum ne? Atakum yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Atakum oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Atakum’da son durum nedir? Atakum’da hangi parti önde? Atakum yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Samsun Atakum yerel seçim sonuçları...

Atakum partilerin oy oranları

Atakum’un seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Atakum seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Atakum yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Atakum hangi parti en fazla oy aldı? Atakum belediyesini kim kazandı? Atakum seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Atakum yerel seçim sonuçları, Atakum 2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Atakum yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Atakum partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

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Atakum belediye başkan adayları 2019

AK Parti Atakum belediye başkan adayı Zihni Şahin

CHP Atakum belediye başkan adayı Cemil Deveci

SP Atakum belediye başkan adayı Serdar Şen

DSP Atakum belediye başkan adayı Devrim İpekdal

Atakum belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Atakum yerel seçim sonuçlarına göre Atakum belediyesini kim kazandı? Atakum belediyesi hangi partiden? Atakum 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Atakum hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Atakum ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Atakum yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Atakum seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Atakum seçim sonuçlarını, Atakum’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Atakum yerel seçim sonuçları

AK Parti %38

CHP %34

MHP %25

Atakum 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %44

CHP %21

MHP %17

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.