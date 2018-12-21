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Atakum doğa turizmin merkezi oluyor

Samsun Atakum Belediyesi, hayata geçirdiği Yayla konaklama tesisleriyle, Karadeniz turizminin önemli merkezlerinden birini daha bölge turizmine kazandırıyor. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, doğal ahşaptan inşa edilen dev tesisle, Karadeniz turizmine önemli bir merkez kazandırdıklarını söyledi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:30
Atakum doğa turizmin merkezi oluyor

Samsun Atakum Belediyesi, hayata geçirdiği Yayla konaklama tesisleriyle, Karadeniz turizminin önemli merkezlerinden birini daha bölge turizmine kazandırıyor. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, doğal ahşaptan inşa edilen dev tesisle, Karadeniz turizmine önemli bir merkez kazandırdıklarını söyledi.

Atakum Belediyesine tahsisli 17 bin dönümlük, Samsun’un şehir merkezine en yakın, en büyük ormanı içerisinde, önemli doğa turizmi merkezlerinden birini daha şehre kazandırdıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Samsun’a turist çekecek ve turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir tesisi daha, Atakum Belediyesi imzasıyla şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Şehre turist çekecek proje

Atakum Belediyesi Yayla Konaklama Tesisleri inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde inşa edildiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsun’un şehir merkezine en yakın, yürüme mesafesindeki en büyük ormanında, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen hemşerilerimiz için, doğal ahşaptan inşa edilen, 10 bungalov, resepsiyon binası, kafeterya, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarıyla, 17 hektarlık önemli bir yaşam alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yayla Konaklama Tesislerimiz, şehre turist çeken ve turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir doğal yaşam alanı olacak" şeklinde konuştu.

'Doğallık' hassasiyeti

Başkan Taşçı, “Çalışmalarımız tamamlandığında, Samsun’a turist çekecek ve şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir tesisi daha Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırmış olacağız. Karadeniz’in turizm cenneti Atakum’a, doğa turizmi konusunda güç katacak olan bu çalışmamız, şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun’ diye konuştu.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:30
  1. Samsun
  2. Atakum Belediyesi

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