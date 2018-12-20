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Atakule'den yeni yılda eğitime destek

Atakule, yeni yılda eğitime destek olmak amacıyla TED ve Charles De Gaulle Fransız Lisesi'nin gerçekleştirdiği etkinliklere ana sponsor oldu

20 Aralık 2018 Perşembe 10:13
Atakule'den yeni yılda eğitime destek

Atakule, yeni yıla girerken TED ve Charles De Gaulle Fransız Lisesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara ana sponsor oldu.

Atakule'den yapılan açıklamaya göre, ayrıca TED İzmir Koleji ve Deniz Ticaret Odası iş birliği ile açılan TED Denizcilik Kulübü öğrencileri tarafından denizden toplanan atıklarla yapılan dev balık heykelini satın alarak, eğitim bursu alan öğrencilere destek oldu.

Geçtiğimiz günlerde SGDD ve UN Women tarafından kadına şiddete karşı bilinçlendirmek üzere düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan Atakule, eğitime de destek oluyor.

15 Aralık tarihinde Ankara'nın önemli okullarından Charles De Gaulle Fransız Lisesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yeni Yıl Partisi”ne Fransız büyükelçiliği ve çalışanlarına ek olarak Ankara’da bulunan yabacı misyon çalışanları ve Atakule yetkilileri de katıldı.

Eğitime destek çalışmaları kapsamında Atakule ayrıca, TED tarafından 18 Aralık tarihinde Ankara Hilton’da düzenlenen Golden Glam etkinliğine de ana sponsor oldu. Atakule ayrıca TED İzmir Koleji ve Deniz Ticaret Odası iş birliği ile açılan TED Denizcilik Kulübü öğrencileri tarafından denizden toplanan atıklarla yapılan dev balık heykelini satın alarak, eğitim bursu alan öğrencilere de destek verdi.

TED İzmir Koleji, Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’na bir farkındalık projesi ile katılırken, Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor isimli proje kapsamında TED İzmir Koleji ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile açılan TED Denizcilik Kulübü öğrencileri, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde, İzmir Güzelbahçe sahilinden topladıkları atıkları Port Alaçatı Marina'ya getirerek dev bir balık heykeli yapmak için çalışmaya başladı.

Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası süresince yapımı devam eden dev balık heykeli iki günde tamamlandı. Türk Eğitim Derneği Meşale fonuna bağışlanmak üzere açık artırma ile satışa çıkarılan balık heykelini Atakule satın alarak sahiplenirken, elde edilen gelir öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacak. Çocuklar tarafından oluşturulan balık heykeli ayrıca Atakule'de sergileniyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:13
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Atakule

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