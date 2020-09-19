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Spor Atakaş Hatayspor'un hedefi ligde kalıcı olmak
Spor

Atakaş Hatayspor'un hedefi ligde kalıcı olmak

Teknik direktör Ömer Erdoğan: - "Süper Lig'e yeni çıkan takımlar sıkıntılı bir süreç geçirirler. Umut ediyorum ki sıkıntısız bir sezon geçiririz" - "İlk baştaki hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:36:04 -
Atakaş Hatayspor'un hedefi ligde kalıcı olmak

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ligin ilk hafta maçında geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i yenerek başlamanın kendileri için moral ve öz güven açısından önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, AA muhabirine, Medipol Başkaşehir maçından galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını ancak bunu çok da abartmamaları gerektiğini belirtti.

Oyuncularının takıma çabuk adapte olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Oyuncularım fiziksel anlamda daha iyi seviyeye geliyorlar. Bazı arkadaşlarımız aramıza geç katıldı. Erzurum'da yaklaşık 25 günlük bir kamp süreci yaşadık. Kampa katılmayan arkadaşlarımız vardı. Yeni gelen arkadaşları aynı seviyeye çekmek için onlara ekstra antrenmanlar da yaptırıyoruz. Umarım onlar da fiziksel anlamda en çabuk zamanda diğer arkadaşların seviyesine gelir ve daha güçlü bir takım oluruz."

Bütün oyuncularından çok memnun olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Özellikle sportif açıdan daha çok önem verdiğim bir de karakterle ilgili çok düzgün bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Bunda kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

Erdoğan, takımda yaklaşık 5 yıldır bulunan tecrübeli ve değerli oyuncuların var olduğunu ve bu futbolcuların takımın Süper Lig'e çıkmasında çok büyük katkısı olduğunun altını çizdi.

Takımdaki eski oyuncuların hem kendilerine hem de aralarına yeni katılan takım arkadaşlarına yardımda bulunduğuna değinen Erdoğan, "Sağ olsunlar bize hem burada hocaları olarak yardımcı oluyorlar hem de yeni arkadaşlarımızı çok çabuk aralarına alıp uyum sağlamasında yardımcı oluyorlar. Bu çok önemli bir faktör. Güzel bir aile ortamımız var. İnşallah bunu sezonun sonuna kadar devam ettiririz." diye konuştu.


- "Sıkıntısız bir sezon geçirmek istiyoruz"


Ligde önlerinde uzun bir maraton bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim bu sene ilk hedefimiz ligde kalıcı olmaktır. Süper Lig'e yeni çıkan takımlar sıkıntılı bir süreç geçirirler. Umut ediyorum ki sıkıntısız bir sezon geçiririz. Transfer çalışmalarımızı ona göre de yaptık. Önümüzde uzun bir maraton var. 40 maçlık bir maratonda bir tanesini oynadık. 39 önemli maç var. Sıkıntısız bir sezon geçirmek istiyoruz. Ondan sonra ileri ki haftalarda iyi puanlar toplarız, daha yukarıları hedefleyebiliriz ama şu an ilk baştaki hedefimiz ligde kalıcı olmak."

Erdoğan, transfer çalışmalarına devam ettiklerini, bazı oyuncuları takıma katmak için görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

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