Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin katıldı.

Törende konuşan Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Trendyol gibi ülkemizin önemli bir markasının desteği bizim için çok saygıdeğer. Biliyorsunuz Trendyol geçtiğimiz dönemde de Omuz Omuza kampanyamıza ciddi bir bağış yapmıştı. Depremzede kardeşlerimizin ve kulüplerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilme kararlarının kendilerini üzdüğünü anlatan Büyükekşi, "Atakaş Hatayspor, Trendyol ile birlikte inşallah çok daha güçlü bir şekilde aramıza dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız, depremde zarar gören bu iki Süper Lig takımına sahip çıkılması konusunda bizlere hep tavsiyede bulundular. Ben, bu sahip çıkmaya duyarsız kalmayan Trendyol'a çok teşekkür ediyorum. Bunu bir reklam anlaşması olarak görmeyin. Kulüpler Birliği Vakfı da bu iki kulübümüze destek olma konusunda bana özellikle tavsiyede bulundular. Ben Trendyol'a verdiği destek için teşekkür ediyorum. İki taraf için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz de depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Atakaş Hatayspor mensuplarını anarak başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

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"Sözlerimizle bu acıyı hafifletmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak sevgi ve dayanışmayla bir araya gelerek, geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak istedik. Umut dolu bir geleceğe doğru ilerlemek için güçlü bir adım atmanın zamanı geldi. Bugün Trendyol ile gerçekleştireceğimiz sponsorluk anlaşmasını sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Hatay ve Atakaş Hatayspor için bir adım atıyoruz. Trendyol'un güçlü marka değerinin, Atakaş Hatayspor'un tutkulu taraftarlarıyla bir araya gelmesi umut dolu bir geleceğin güçlü temellerini oluşturacaktır. Trendyol ailesi, bu zorlu süreçte Hatay'a ve Hatay halkına yardım eli uzatmış ve destek olmuştur. Trendyol ailesi ve Sayın Çağlayan Çetin'e çok teşekkür ediyorum."

Volkan Demirel: "Allah'a şükür ayağa kalkacağız"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de zor bir dönem geçirdiklerini dile getirerek, "Bunu her zaman dile getirmek istemiyorum çünkü insanların acıları çok büyük. Ama yaşadığımız süreç kolay bir süreç değildi. Geçmiş röportajlarımın birinde 'Anka kuşu gibi ayağa kalkmayı hedefliyoruz.' dedim. Anka kuşu, küllerinden doğan bir kuştur. Hatayspor da bu sene inşallah sizlerin de destekleriyle beraber bir anka kuşu gibi hayata dönecek. Bunun için ben sezon boyunca elimden geleni yapmaya çalışacağım. Trendyol'un bize desteği çok önemli. Trendyol Yemek olarak bizim göğüs sponsoru oldular. Biz bunu taşımaktan çok mutluluk duyacağız. Allah'a şükür ayağa kalkacağız, yürümekten öte inşallah Hatayspor olarak koşmaya başlayacağız. Bu koşuda bizi desteklediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise ilk günden itibaren Trendyol olarak deprem bölgesine ellerinden gelen yardımı yaptıklarını vurgulayarak, "Hatay ve Atakaş Hatayspor bu dönemde hepimiz için önemli bir sembol oldu. Yaptıkları ve yardım çalışmalarıyla Volkan hoca hepimiz için bir kahraman oldu. O yüzden bugün burada olmak ve sizlere destek olmak bizim için büyük bir gurur. Cumhurbaşkanımızın Hatay'a ve Hatayspor'a sahip çıkılması konusundaki tavsiyeleri, aslında hepimizin boynunun borcu. Her zaman yanınızda olacağız. Süper Lig başlıyor. Atakaş Hatayspor'un, bu birliktelikle başarılara koşacağına ve Volkan hocamızın takımı çok iyi yerlere getireceğine güvenimiz tam. Anlaşmanın hem Atakaş Hatayspor hem de Trendyol için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.