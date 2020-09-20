  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçından en iyi skorla ayrılmak istiyor
Spor

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçından en iyi skorla ayrılmak istiyor

Teknik Direktör Ömer Erdoğan: "Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti" - "Takım içerisindeki rekabet ortamını ve kaliteyi artırmak için 2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:45:33 -
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçından en iyi skorla ayrılmak istiyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda. Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."


- "2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var"


Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, görüşme halinde oldukları futbolcuların olduğunu ve kısa zamanda sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Erdoğan, transfer etmeyi istedikleri futbolcuların takıma katılmasıyla daha da güçleneceklerini aktararak, şunları belirtti:

"Takım içerisindeki rekabet ortamını ve kaliteyi artırmak için 2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var. Oyuncularla şu an ciddi bir şekilde görüşüyoruz. Onlarla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde iyi bir sonuç alır ve aramıza katılırlarsa takım içerisindeki rekabeti artırırmış oluruz. Lig bir maraton. Burada sayısal anlamda da minimum 24 oyuncuya ihtiyacımız var ki olası bir cezalı veya sakatlık durumunda diğer bekleyen oyuncular da görev alsın diye. Bir de 10. haftadan sonra haftada 2-3 maç tarzında yoğun bir maç trafiğine gireceğiz."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi
Dünya

İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi

İspanya’nın başkenti Madrid’de maaşlarına zam isteyen İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler protesto gösterisi düzenledi...
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı