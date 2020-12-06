Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık yarım saat sürdü.
Atakaş Hatayspor, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.