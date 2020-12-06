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Spor Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:24:03 -
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık yarım saat sürdü.

Atakaş Hatayspor, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

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