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Atak'a milli çözümler güç katacak

T129 Atak'ın gücü, yerli ve milli alt sistemlerle artırılacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:13
Atak'a milli çözümler güç katacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Atak helikopterinin geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu doğrultuda, yerlilik oranı kritik alt sistemlerde artırılırken, aviyonik sistemlerde de iyileştirmeler sürdürülüyor.

Silah sistemi ve motor konusundaki çalışmalar devam ederken, taarruz helikopterleri için atış kontrol yeteneği ve seyrüsefer desteği sağlayan "MİLDAR Atış Kontrol Radarı"nın da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) talepleri doğrultusunda Atak'a entegrasyonu planlanıyor.

Meteksan Savunma, MİLDAR'ı, "Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirdi.

MİLDAR'ın Atak helikopteri üzerindeki testleri kanat altına takılarak uzun saatler boyunca gerçekleştirildi. Radarın helikopter üzerinde uçuş testleri dahil geliştirilmesiyle ilgili tüm süreçleri tamamlandı. Testlerde gerçek hedefler kullanıldı.

Meteksan Savunma, gelinen aşamada MİLDAR'ın hem ağırlık hem boyut olarak küçültülmesi üzerinde çalışıyor. Böylece radar, entegrasyon sonrasında helikopterin taşıma kapasitesine önemli yük getirmeyecek.

Yeni MİLDAR'ın ön tasarımı tamamlandı. SSB'nin üretim için sipariş vermesi halinde yaklaşık 1 yılda yeni MİLDAR'ın üretiminin tamamlanması ve aviyonik entegrasyona hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Sonrasında da helikoptere entegrasyon aşamasına geçilecek.

Bu aşamaların ardından yeni MİLDAR için helikopter platformu üzerinde nihai yerinin kararlaştırılmasıyla birlikte silah sistemleriyle entegrasyon ve seri üretim faaliyetlerinin başlaması bekleniyor.

Yeni MİLDAR dünyadaki benzer sistemlere göre hem daha ufak ve hafif hem de daha üstün performans özelliklerine sahip olacak.

MİLDAR, milli taarruz helikopterlerinin, beka ve taarruz gücünü önemli ölçüde artıracak.

Radar, TSK'ya, elektro-optik sistemlerin performanslarının zayıfladığı hava koşullarında yüksek performans gösterme, elektro-optik sistemlerin hedefe yönlenmesinde ve silah angajmanında zaman kazanma gibi önemli operasyonel avantajlar sağlayacak.

MİLDAR'ın, hem milli silah sistemleriyle hem de milli elektronik harp sistemleriyle entegrasyonu, taarruz helikopterlerinin kabiliyet setini genişletecek.

Bütün hava şartlarında çoklu hedef tespiti

Taarruz helikopterleri için atış kontrol yeteneği ve seyrüsefer desteği sağlayan MİLDAR, milimetre dalga frekansında çalışıyor.

MİLDAR, düşük algılanma olasılığı özelliğiyle yüksek radar performansı sunabiliyor. Radar, bütün hava şartlarında çoklu yer ve hava hedefine yönelik otomatik tarama, tespit etme, yerini bulma ve sınıflandırma yapabiliyor. Küçük hacim, düşük ağırlık ve düşük güç tüketimine sahip olan MİLDAR, Atak/Atak2 üzerinde yer alacak RF güdümlü füzeler için silah angajmanı da gerçekleştirebilecek.

Radar, hızlı şekilde hareketli hedefleri tespit edebiliyor ve takibine başlayabiliyor. Pilota 360 derece durum farkındalığı yaratarak olası hedefleri radar ekranı üzerinde sunabiliyor, aynı anda birden fazla hedefe angajman imkanı vererek helikopterin saldırı ve beka yeteneklerini artırıyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:13
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