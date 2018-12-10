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ATAK için bir ülke daha sipariş verdi

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopteri Pakistan'ın ardından Filipinler'e de satılacak.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:28
ATAK için bir ülke daha sipariş verdi

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK'ı seçtiğini, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıkladı. 

Bakan Lorenzana, Hava Kuvvetleri'ne bağlı çalışma grubunun, genel maksat helikopteri olarak Sikorsky Black Hawk'ı tavsiye ettiğini, T129 ATAK'ın ise "taarruz helikopteri" olarak seçildiğini belirtti. Filipinler ile Türkiye arasında helikopter ihracına ilişkin anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Pakistan'la anlaşma imzalanmıştı

ATAK'ın ihraç fiyatının ortalama 30 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde Filipinler'in almayı düşündüğü 10 adet helikopter için yaklaşık 300 milyon dolar ödemesi gerekiyor. 

Türkiye, Pakistan'la da 30 adet ATAK satışını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:28
  1. atak helikopteri
  2. filipinler

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 40 dk önce
    Peki satabiliyor muyuz?
  • YAŞARYAŞAR43 dk önce
    Mercedes A, CLA ve C seriside Fıransız firma Renault motor kullanıyor. Mercedesciler buna önceleri çok üzülse de, motorun hem performans, hemde tutumluluk yönünden başarısı, kullanıcıları fazlası ile memnun etti. Şimdi 6 yıla yakın Renault motoru kullanarak sattığı ürünleri, şimdi yine bu motor üzerinden geliştirme yaparak kendisi yeni bir motor üretiyor. Ancak yinede Renault'tan motor Bloğunu almaya devam ediyor. Şimdi Yerli motor yerli motor diyen ahmaklara sesleniyorum. cumhuriyetin 80 yılında hiç bir şey yapılmayan, yada yapılmak istendiğinde de, yaptığı uçaktan dolayı şirketi iflas ettirilen veya her şeyi ile yerli otomobilin içine güvenlik bürokrasi adı altında çeyrek depodan dahi az benzin ile tören alanına getirilip, benzinin bitmesi yüzünden rafa kaldırılan yerli otomobilden sonra böyle ataklar yapılmasına bürün kıvıran ve küçümseyenler. Siz ne yaptınız anlatın bir hele.
  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN45 dk önce
    Motorsuz satalım! Satın alan ülke baksın çaresine...Motoru Amerikadan mı alır, Çinden mi alır o artık onun sorunu. :)
  • alifuatalifuat1 sa önce
    önce motorunu bulun
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