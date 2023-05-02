ATAK-2'nin deniz versiyonu gelecek mi? Yetkili isimden merak edilen soruya cevap

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ATAK-2 Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

ATAK-2 ile ilgili merak edilen soruları, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, SavunmaSanayiST.com’da cevapladı.

ATAK-2 nasıl bu kadar hızlı şekilde uçtu?

Yer testlerinin ardından çok kısa sürede ATAK-2’nin ilk uçuşunu gerçekleştirmesine değinen Demiroğlu: “Biz, GÖKBEY ile çok ciddi bir altyapı kurduk. Çok ciddi bir know-how kazandık. Burada kazandığımız bilgi birikimini, ATAK-2’ye uyguladık. İnanılmayacak derecede çok kısa bir sürede biz yer testlerini tamamladık. Transmisyon, helikopterin üzerinde test edildi. Bu bile ayrı bir başarı.

Beklemiyorduk, kimse beklemiyordu ancak çok büyük bir özveri ve başarıyla ilk uçuşumuzu yaptık. Hedeflediğimiz tarihten de 2 gün önce yaptık.

ATAK-2'nin burun kısmı değişecek mi?

Bu bizim P0 dediğimiz ilk prototipimiz. P1 üzerindeki çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Orada, burada gördüğünüz bazı özellikler farklı şekilde tasarlandı. Bunlardan bir tanesi de FLIR’in yeri. Şu anda gördüğünüz yerde olmayacak, burun da dolayısı ile değişik olacak. Bunu değiştireceğimizi söyleyebilirim ama nasıl olacağını yaptığımız zaman ancak göreceksiniz.

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Dünyanın en büyük taarruz helikopteri avantaj mı?

Bu, nereden baktığınıza bağlı. Eğer savaş alanına girecekseniz helikopter ile bu bir dezavantaj. Ama uzaktan, savaş alanına girmeden; gerekli elektronik-harp unsurlarıyla, radarlarla ve uzun menzilli füzelerle donattıysanız helikopterinizi, çok hızlı şekilde olay yerine intikal edip sıcak temasa girmeden işinizi görmenizi sağlıyor.

Evet, büyük. İsterlerden dolayı böyle geldi çünkü çok fazla ister vardı üzerinde. P1 biraz daha derli, toplu diyebileceğimiz, biraz daha küçük olacak. 3 tane daha prototip yapacağız. P1 ile P2 arasında çok büyük bir fark olacağını ummuyoruz. Olursa da P2’ye veya P3’e uygulayacağız. Şu anda gördüğünüzden çok daha küçük bir helikopteri, P1 ile oluşturacağız.

Deniz Kuvvetleri için ATAK-2 versiyonu gelecek mi?

Deniz versiyonu ise Kara Kuvvetleri için 3 tane teslimat sözümüz var. Onu yaptıktan sonra deniz versiyonuna geçeceğiz. Onun için biraz daha var. 2025-26 bandında biz ilk helikopterimizi, Kara Kuvvetleri’ne vermeyi düşünüyoruz. Daha sonrasında Deniz Kuvvetleri için de gelebilir. Şu anda herhangi sözleşmesel bir isterimiz yok.

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