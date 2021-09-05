ATAK 2 Helikopteri'ne "MİLDAR" radarı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’yi helikopter alanında bir üst lige çıkaracak T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin (ATAK 2) geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda TUSAŞ, T-929 helikopterinin motoru için kısa süre önce Ukraynalı "Motor Sich" firması ile anlaşma imzalamıştı. Yapılan anlaşma kapsamında 14 adet motor tedarik edilecek ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin uçuşu 2023 yılında gerçekleştirilecek.

Motorun ardından T-929 helikopterinin aviyonik faydalı yükleri de belirginleşmeye başladı. Bu doğrultuda; TUSAŞ tarafından paylaşılan güncel T-929 fotoğraflarında, rotor üzerinde bir milimetre dalga radarı olduğu görüldü. Bu radarın, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında 2013 yılında imzalanan proje kapsamında geliştirilen MİLDAR olduğu tahmin ediliyor. MİLDAR, yeni tasarımıyla ilk kez 2019 yılında sergilenmişti.

MİLDAR Atış Kontrol Radarı

Taarruz helikopterleri için atış kontrol yeteneği, opsiyonel olarak seyrüsefer desteği sağlayan ve düşük algılanma özelliği bulunan MİLDAR Atış Kontrol Radarı, milimetre dalga frekansında çalışan bir radar sistemidir.

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen sistem, bütün hava şartlarında çoklu yer ve hava hedefine yönelik otomatik tarama, tespit etme, yerini bulma ve sınıflandırma yapabilmektedir. MİLDAR, Taarruz Helikopterleri üzerinde yer alan RF güdümlü füzeler (UMTAS vb.) için silah angajmanı da yapabilmektedir.

MİLDAR, azami 27 kilometre menzilde açı ve menzil ayrışımı yaparken, hıza bağlı hedef tasnifi yapabilmektedir. Ayrıca muharebe esnasında helikopter üzerindeki silah sistemleriyle entegre olarak çalıştığında MİLDAR, helikopterin öldürücülük ve beka özelliklerini arttırmakta, muharebe sahasında helikopteri önemli bir kuvvet çarpanına dönüştürmektedir.

Hedef tespit takip

Milli imkanlarla geliştirilen MİLDAR, hızlı bir şekilde hareketli hedefleri tespit etmekte ve takibine başlamaktadır. Pilota 360 derece durum farkındalığı yaratarak olası hedefleri radar ekranı üzerinde sunabilmekte, aynı anda birden fazla hedefe angajman imkanı vererek helikopterin saldırı ve beka yeteneklerini arttırmaktadır.

Arazi profili oluşturma

Pilotların düşük görüş şartlarında emniyetli sefer yapabilmeleri için MİLDAR, üzerinde uçulacak arazinin topolojisini radar ekranında gösterebilmektedir. Bu kapsamda, 2.5km+ menzile kadar uçuş hattı üzerinde tehlike oluşturabilecek yükseltiler görüntülenmektedir.