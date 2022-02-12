ATAK 2 Helikopteri için tarih verildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine ATAK II teslimatı yapacak. Bir televizyon programına konuk olan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, T929 olarak adlandırılan ATAK II Helikopteri'nin ilk teslimat tarihini duyurdu.

Kotil, 2025 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet ATAK II teslimatı yapılacağını ifade etti. Temel Kotil geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada ise ATAK II'nin "deniz" versiyonunun geliştirileceğini duyurmuştu.

"TCG Anadolu için Atak ve Gökbey’in deniz versiyonu çıkacak mı?" sorusuna Temel Kotil, "Şu an için ATAK-II’nin deniz versiyonunu düşünüyoruz" cevabını vermişti.

Temel Kotil, 11 tonluk ATAK II'nin 2022 yılı içerisinde motor çalıştıracağın ve pervanelerini döndüreceğini açıklamıştı.

ATAK II'nin motorlarının Ukrayna'dan geleceğini ve bu kapsamda sözleşme imzalandığını aktaran Kotil, helikopterin 1.500 kg mühimmat taşıyabileceğini söylemişti.

T925 Genel Maksat Helikopteri 2024’te havalanacak

Hakkında pek fazla bir bilgi bulunmayan "T925 Genel Maksat Helikopteri" hakkında da konuşan Kotil, helikopterin 21 kişilik kapasiteye sahip olacağını sözlerine ekledi.

Helikopterin T-929 ATAK-II ile ortak güç grubuna sahip olacağını belirten Kotil, ilk uçuş için 18 Mart 2024 tarihini işaret etti. Öte yandan T929 ATAK II ile birlikte T925 genel maksat helikopterinin TCG ANADOLU'da kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DefenceTürk