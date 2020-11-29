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Ekonomi Ata tohumları tarımda dışa bağımlılığı bitirecek
Ekonomi

Ata tohumları tarımda dışa bağımlılığı bitirecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarımsal araştırma enstitüleri, üniversiteler ve özel sektörce geliştirilen, 200’ün üzerinde yerli ve milli tohum çeşidi, yabancı menşeli tohumların kullanım miktarını her geçen yıl azaltıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:26:00 -
Ata tohumları tarımda dışa bağımlılığı bitirecek

Yerli tohumların, üstün verim ve istenen kaliteyi verebilmesiyle beraber, fiyatı ve devlet destekleriyle buğday üretimine artan ilginin, un ve un mamulleri üretiminde ihtiyaç duyulan kaliteli buğday ithalatını düşürmesi bekleniyor. Dekarından bir tona kadar verim elde edilebilen, kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı, makarnalık, baklavalık ve ekmeklik özellikleri yüksek kaliteli yerli tohum çeşitleri, Türk tohumculuk sektörünü de dünya ile rekabette güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığının, yıllara göre tohumluk ithalatı ve ihracatı verileri uyarınca, buğday tohumu ihracatı 2019 yılında 35 bin 524 tona ulaşırken, ithalat rakamı ise 449 tona kadar geriledi.

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