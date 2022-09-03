Ata da köpeğe de merhameti yok!

Akit, yerel seçimler önce hayvansever rolüne bürünen ve “İstanbul’da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümlerle geliyoruz” şeklinde bol kepçeden vaatte bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maskesini düşürmeye devam ediyor. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Adalar’daki faytonlara koşulan atları meçhule yollayan, bin 400 köpeğin barındığı İBB’ye ait Kısırkaya Bakımevini gizlice boşaltan ve sokak köpeklerini Gebze sınırından il dışına sürerken suçüstü olan İmamoğlu’nun şimdi de hayvanseverlere ait barınakları yıktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Pendik’in Çamlık mahallesinde bulunan köpek barınağını iş makineleriyle yerle bir eden İBB ekiplerinin, dün de 25 yıl önce Kemerburgaz eski çöplük mevkiinde inşa edilen ve 150’si yasaklı ırk 350 köpeğin barındığı Göktürk Hayvan Sevenler Derneği’ne ait barınak için yıkım ekiplerini gönderdiği öğrenildi.

Hayvanseverler tepkili

İBB’nin apar topar şekilde aldığı yıkım kararı hakkında Akit’e konuşan Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Nilgün Sayar, şunları dile getirdi: “İBB ekipleri şu an geldiler ve tespit yapıyorlar. Pazartesi günü barınağımızı yıkacaklar. Barınağımız 25 yıllık eski bir yer. Herkes burayı biliyordu. Bir sürü engelli ve yaşlı hayvan var. Şu an 350 tane köpeğimiz var. Biz zaten sayıyı azaltıp burayı toparlamaya çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Menfaat güttüğümüzü düşünerek şikâyet edilmişiz. Burada personel çalışıyor. Yiyecekleri ve kovaları koyacak yer lazım. Konteynırlardan dolayı ‘gecekondu kanununa muhalefetten’ yıkım kararı çıkarmışlar. Bizler burada personel maaşını vermeyip, ilk önce hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yıkım yapıldığında köpekleri İBB devralacak. Burada yaşlı, engelli ve özel ilaç kullanan hayvanlar var. Körü var, kronik hastalığı olanı var, özel bakım yaptığımız, özel mama yiyen bir sürü hayvan var. 150 civarında da yasaklı ırkımız var. İBB, yasaklı olanların dışındakileri tutmaz, hepsini sokağa salar. Burada bir art niyet olduğu kesin. İstediğimiz şey köpeklerimizi almamaları ve bize süre vererek yer göstermeleridir.”

Sokağa salacak

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz ise, şunları ifade etti: “Biz İBB üzerinden yılda 5 milyon TL’den fazla bir yükü alıyoruz. İBB’nin mahalle içinden alarak ormanlara terk ettiği ve aralarında yasaklı ırklarında olduğu binlerce köpeği bizler besliyoruz. Gönüllülerin barınaklarında 10 binden fazla kedi ve köpek var. Reklama 400 milyon TL bütçe ayıran İBB, hayvanlara ise sadece 80 milyon lira bütçe ayırıyor. İBB şu an kendi barınaklarında 4’lü test bile yapamıyorlar. Yalvar yakar hayvan severlerden test dileniyorlar. Buna rağmen Göktürk’teki 25 yıllık barınağı yıkıp hayvanlara el koymak Ekrem İmamoğlu’na hiçbir şey kazandırmayacak. Bugün İBB’nin el koyduğu barındaktaki 350 köpek küpelendikten sonra tekrar serbest bırakılacak. Şu anda İstanbul sokaklarında İBB’nin yüzüstü bıraktığı ve aralarında yasaklı ırklarından da olduğu binlerce köpek başıboş olarak dolaşıyor.”

Kaçak mı art niyet mi?

Göreve geldiği 3 yıllık süre zarfından sokak köpeklerine yönelik kalıcı çözümler üretmek yerine yalnızca Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevini açan CHP’li İmamoğlu’nun, hayvanseverlere ait barınakları “kaçak yapı” bahanesiyle yıkarak köpekleri sokağa terk etmesi, “CHP’li belediyeler sokak köpeği terörünü bilerek mi kışkırtıyor?” yorumlarına sebeb oldu.