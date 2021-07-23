ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?

Açık Öğretim, alışılmış eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı eğitim sistemidir. Öğrenciler sanal ortamdan eğitim alarak mezun olabilirler. Bu üniversitelerden biri olan ATA AÖF’ün yaz okulu ücretlerinin ne kadar olduğu ücret olduğu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?