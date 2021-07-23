ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?
Açık Öğretim, alışılmış eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı eğitim sistemidir. Öğrenciler sanal ortamdan eğitim alarak mezun olabilirler. Bu üniversitelerden biri olan ATA AÖF’ün yaz okulu ücretlerinin ne kadar olduğu ücret olduğu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?
ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri güncellendi. ATA Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve okul kayıt ücretini merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…
ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır.
ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?
Yaz okulu ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL’dir. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri, T.C. kimlik numarası ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapılacak. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz.