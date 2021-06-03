Üniversite eğitimi günümüzde tek başına iyi bir iş bulma konusunda yeterli olmuyor. Bu sebeple pek çok kişi hem dil eğitimi hem de uzaktan da olsa ikinci hatta üçüncü üniversite bitirmeyi hedefliyor. Üniversite mezunları ikinci üniversiteye sınavsız nasıl geçiş yapılabileceğini merak ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi, öğrencilere sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Peki, ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF ikinci üniversite başvuru şartları nelerdir?

İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları belirtilen tarihler arasında online olarak yapılıyor. Kayıt sayfasına girip istenilen adımları tamamladıktan sonra istenilen ücreti ödeyerek öğrenciliğinizi aktif etmiş olacaksınız.

31.08.2021-03.10.2021 tarihleri arasında TC kimlik numaranız ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla güz dönemi yarıyılı materyal ücretini yatırmanız gerekmektedir. Ardından fakülte tarafından kesin kaydınızın yapılacaktır.

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