ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?
ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri | İkinci üniversite okumak isteyen pek çok kişi Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin sunduğu sınavsız ikinci üniversite imkanından yararlanmak istiyor. İkinci üniversite okumak isteyenler 2021 yılı ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. ATA AÖF ikinci üniversite başvuruları nereden nasıl yapılıyor?
Lisans ya da önlisans mezunları sınavsız ikinci bir üniversite okumanın planlarını yapıyor. Bu imkanı AÖF, AUZEF ve ATA AÖF öğrencilerine sunuyor. ATA AÖF öğrencisi olmak isteyenler ise kayıt işlemlerinin ne zaman, nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri hangileri?
ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?
Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?
ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları belirtilen tarihler arasında online olarak yapılıyor. Kayıt sayfasına girip istenilen adımları tamamladıktan sonra istenilen ücreti ödeyerek öğrenciliğinizi aktif etmiş olacaksınız.
31.08.2021-03.10.2021 tarihleri arasında TC kimlik numaranız ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla güz dönemi yarıyılı materyal ücretini yatırmanız gerekmektedir. Ardından fakülte tarafından kesin kaydınızın yapılacaktır.
ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri neler?
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler