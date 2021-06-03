Lisans ya da önlisans mezunları sınavsız ikinci bir üniversite okumanın planlarını yapıyor. Bu imkanı AÖF, AUZEF ve ATA AÖF öğrencilerine sunuyor. ATA AÖF öğrencisi olmak isteyenler ise kayıt işlemlerinin ne zaman, nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri hangileri?

ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları belirtilen tarihler arasında online olarak yapılıyor. Kayıt sayfasına girip istenilen adımları tamamladıktan sonra istenilen ücreti ödeyerek öğrenciliğinizi aktif etmiş olacaksınız.

31.08.2021-03.10.2021 tarihleri arasında TC kimlik numaranız ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla güz dönemi yarıyılı materyal ücretini yatırmanız gerekmektedir. Ardından fakülte tarafından kesin kaydınızın yapılacaktır.

ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri neler?

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Koruma Güvenlik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler