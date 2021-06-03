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Eğitim ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı?
Eğitim

ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı?

ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite mezunu olanlar sınavsız ikinci üniversite imkanının hangi okullarda mümkün olduğunu araştırıyor. Pek çok kişi Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite imkanından yararlanmak istiyor. Peki, ATA AÖF ikinci üniversitesi kayıtları ne zaman 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-03 15:30:00 -
ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı?

İkinci bir üniversite okumak isteyenler, sınavsız olarak hangi okullarda hangi bölümlerde eğitim alabileceklerini araştırıyor. Peki, ATA AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman nasıl yapılıyor?

ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı?

Atatürk Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF nedir?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin kısaltması ATA AÖF'dir.

ATA AÖF ikinci üniversite başvuru şartları nelerdir?

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif  öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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