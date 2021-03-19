ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi duyurdu: "2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınavı (Vize) ile İlgili Açıklama Açık Öğretim Fakültemizin değerli öğrencileri; Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) olarak 5-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.*

ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl ders kayıtları ne zaman yapalar?

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Mart tarihine kadar yapılacaktır. ATA AÖF yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakülte tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.

ATA AÖF materyal ücretleri

Halkbank,Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri

Internet Bankacılığı

Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkatine!

Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.

Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.

Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakülte tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

ATA AÖF ders kayıt işlemleri için tıklayın