ATA AÖF kaç ders alınır? ATA AÖF bahar yarıyıl kaç ders alınacak? ATA AÖF yarıyıl kredi notu kaç?
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ATA AÖF bahar yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Mart tarihine kadar yapılacak. ATA AÖF bahar yarıyılı ders kaydı yenileme yapacak öğrenciler en fazla kaç ders alacaklarını ve kaç kredi alacaklarını merak ediyor. Anadolu üniversitesi ATA AÖF bahar yarıyılı ders ve kredi notlarına ilişkin açıklama geldi. Peki ATA AÖF kaç ders alınır? ATA AÖF bahar yarıyıl kaç ders alınacak? ATA AÖF yarıyıl kredi notu kaç? İşte detaylar.
ATA AÖF bahar yarıyılı ders kaydı yenileme ne zaman yapılacak? 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Mart tarihine kadar yapılacaktır. Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.
Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır. Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz. Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır."
ATA AÖF bölümleri
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