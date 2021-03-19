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Eğitim ATA AÖF kaç ders alınır? ATA AÖF bahar yarıyıl kaç ders alınacak? ATA AÖF yarıyıl kredi notu kaç?
Eğitim

ATA AÖF kaç ders alınır? ATA AÖF bahar yarıyıl kaç ders alınacak? ATA AÖF yarıyıl kredi notu kaç?

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ATA AÖF bahar yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Mart tarihine kadar yapılacak. ATA AÖF bahar yarıyılı ders kaydı yenileme yapacak öğrenciler en fazla kaç ders alacaklarını ve kaç kredi alacaklarını merak ediyor. Anadolu üniversitesi ATA AÖF bahar yarıyılı ders ve kredi notlarına ilişkin açıklama geldi. Peki ATA AÖF kaç ders alınır? ATA AÖF bahar yarıyıl kaç ders alınacak? ATA AÖF yarıyıl kredi notu kaç? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:36:00 - 2021-03-19 16:37:29
ATA AÖF kaç ders alınır? ATA AÖF bahar yarıyıl kaç ders alınacak? ATA AÖF yarıyıl kredi notu kaç?

ATA AÖF bahar yarıyılı ders kaydı yenileme ne zaman yapılacak? 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Mart tarihine kadar yapılacaktır. Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır. Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz. Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır."

ATA AÖF bölümleri 

ATA AÖF önlisans bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

 Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

ATA AÖF lisans bölümleri

 Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

 Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

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