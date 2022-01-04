ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF finalleri 25-26 Aralık tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF final sonuçları nereden öğrenebilir mi?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler ise 'AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF final sınavları 25-26 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günler ATA AÖF sonuçlarını ilan edilmesi bekleniyor. AÖF vizeleri 20-21 Kasım'da yapılmış sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açılmıştı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
ATA AÖF sonuçları obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabilecek.