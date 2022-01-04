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Eğitim ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF finalleri 25-26 Aralık tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF final sonuçları nereden öğrenebilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:45:00 -
ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler ise 'AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavları 25-26 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günler ATA AÖF sonuçlarını ilan edilmesi bekleniyor. AÖF vizeleri 20-21 Kasım'da yapılmış sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açılmıştı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF sonuçları obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabilecek.

 

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