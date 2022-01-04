Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF bütünlemeler ne zaman?

ATA AÖF Bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF finalleri 25-26 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı. Pek çok öğrenci ise bütünlemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamada, ""Değerli Öğrencilerimiz, 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Diğer sınavlarda seçtiğiniz mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 02 Ocak 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilirler" ifadeleri kullanıldı.