ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
ATA AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF bütünleme hangi gün? ATA AÖF bütünleme sınavları yüz yüze mi online mı?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav tarihi!
ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
ATA AÖF Bütünleme Sınavı 5-6 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak. 1.oturum 5 Şubat Cumartesi saat 09.30'da, 2.oturum 5 Şubat Cumartesi 14.00'te ve 3.oturum ise 6 Şubat Pazar günü saat 09.30'da yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri neler?
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler