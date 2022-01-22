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Eğitim ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
Eğitim

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?

ATA AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF bütünleme hangi gün? ATA AÖF bütünleme sınavları yüz yüze mi online mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:55:00 -
ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav tarihi!

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?

ATA AÖF Bütünleme Sınavı 5-6 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak. 1.oturum 5 Şubat Cumartesi saat 09.30'da, 2.oturum 5 Şubat Cumartesi 14.00'te ve 3.oturum ise 6 Şubat Pazar günü saat 09.30'da yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri neler?

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet                                              

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İşletme Yönetimi 

Laborant ve Veteriner Sağlık 

Lojistik 

Özel Koruma Güvenlik 

Radyo ve Televizyon Programcılığı 

Reklamcılık 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

Sosyal Hizmetler 

Spor Yönetimi 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Yeni Medya ve Gazetecilik 

Yerel Yönetimler

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