ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? ATA AÖF OBS ders kayıt sistemi
ATA AÖF bahar yarıyıl ara (vize) sınavına girecek öğrenciler hem ATA AÖF bahar yarıyıl vize sınav tarihini hem de 2021 ATA AÖF bahar yarıyıl ders kayıt tarihlerini merak ediyor. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar yarıyıl ara sınavı 5-16 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılacak. Peki ATA AÖF bahar yarıyıl ders kayıt tarihin ne zaman? ATA AÖF bahar yarıyıl ders kayıtları nasıl yapılacak?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF’den bahar yarıyılı ders kayıt tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. ATA AÖF ders kayıtlarına ilişkin yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Mart tarihine kadar yapılacaktır. Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.
ATA AÖF kredi notu
ATA AÖF ara sınıf öğrencilerin (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkatine!
Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır. Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz. Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. ATA AÖF tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.
ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıtları nasıl yapılacak?
ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıtları nasıl yapılır? ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıt işlemleri OBS ders kayıt sistemi…
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