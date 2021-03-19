ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? ATA AÖF OBS ders kayıt sistemi

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF’den bahar yarıyılı ders kayıt tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. ATA AÖF ders kayıtlarına ilişkin yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Mart tarihine kadar yapılacaktır. Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.

ATA AÖF kredi notu

ATA AÖF ara sınıf öğrencilerin (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkatine!

Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır. Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz. Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. ATA AÖF tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıtları nasıl yapılacak?

ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıtları nasıl yapılır? ATA AÖF bahar yarıyılı ders kayıt işlemleri OBS ders kayıt sistemi…

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