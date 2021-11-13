At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!

Tüm dünyaya sürekli yalan söyleyen İsrail’den bir yalan da Türkiye’ye karşı uyduruldu. Çamlıca Kulesi’ne çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini fotoğraflarken yakalanan iki İsrailli kişiye yönelik İsrail’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen 2'si İsrailli 3 kişi, "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Natali and Mordi Vaknin isimli İsrail vatandaşlarının tutuklama gerekçesi olarak Türkiye ve İsrail medyasında farklı görüşler yer aldı.

İsrail basınına göre Çamlıca Kulesi değil Dolmabahçe Sarayı

Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandıkları belirtilirken, İsrail medyasında çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı’nı fotoğraflarken gözaltına alındığı yazıldı.

Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı, “Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan’ın sarayını fotoğraflamaktı” dedi.

İsrail medyasına konuşan avukat Nir Yaslovitzh, “Eğer bir Rus vatandaşı bu sarayın fotoğrafını çekseydi, Türkiye’nin onu tutuklayacağını sanmıyorum” şeklinde konuştu.

Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.

İsrailli çift ile birlikte bir Türk vatandaşı da “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklandı. Tutuklanan Natali Vaknin’in kardeşi verdiği demeçte, kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

Tutuklanan çiftin İsrail’de otobüs şoförü olarak çalıştıkları ve önceki evlilikleri de dahil toplam 5 çocukları olduğu bildiriliyor.

Olay nasıl olmuştu?

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde dün meydana gelen olayda, İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, Çamlıca Kulesi'ne çıktı. Personel, aralarındaki konuşmayı duydu.

Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan 3 kişinin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, şahısların aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi.





