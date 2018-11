At kestanesi zehirlidir ve yenmez ama..

Cilt kremleri dışında at kestanesi birçok sorunda etkilidir. Özellikle saç dökülmesi, kas ağrıları, hemoroit, yüzdeki güneş lekeleri, romatizma, damar ağrıları ve göğüslerin toparlanmasında çok etkilidir.

At kestanesi tozu ile elinizi yıkayınız. Yıkama sonrasında ellerinizin daha beyaz ve yumuşak olduğunu göreceksiniz.



Beyaz çamaşırlarınızı at kestanesi suyuyla yıkamayı deneyiniz. Sonuç kar gibi beyaz çamaşırlar olacaktır. Birde at kestanesi suyuyla yıkadığınız çamaşır kurumadan nemli vaziyette ütü yaptığınızda kolalı gibi olacaklardır.

At kestanesi doğru kullanıldığı zaman mükemmeldir. Ama yanlış kullanılırsa, sağlık açısından da bir o kadar zararlıdır.



Kabuklarından yapılan ilaçlar ateşi düşürür. Vücuda kuvvet verir. Tohumları romatizma ve mafsal ağrılarını giderir.



Damar büzücü özelliğinden dolayı, Varis flebit ve basur memelerinin tedavisinde kullanılır.