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Sağlık At kestanesi nelere iyi geliyor? At kestanesinin inanılmaz faydaları
Sağlık

At kestanesi nelere iyi geliyor? At kestanesinin inanılmaz faydaları

Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan at kestanesi, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Peki at kestanesi nelere iyi geliyor? İşte inanılmaz faydalarıyla at kestanesi...

Yeniakit Publisher
2020-08-23 00:51:00 -
At kestanesi nelere iyi geliyor? At kestanesinin inanılmaz faydaları

At kestanesi, yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan ve sağlığa birçok fayda sağlayan inanılmaz bir bitkidir. İçerdiği güçlü çözücü maddeler ile birlikte özellikle kramp ve tutulma gibi sorunlara iyi gelir. Krem halinde şah damara sürülmesi halinde ise kan akışını düzenler. Uzmanlar, at kestanesinin göğüs ağrısı ve varise iyi geldiğini söylemektedir. Bunun yanı sıra at kestanesi, cilt sağlığına da çeşitli faydalar sağlar. Ayrıca yapılan birçok araştırma, at kestanesinin varisli damarları ve basuru tamamen iyleştirdiğini göstermiştir.

At kestanesi, içeriğinde yüksek miktarda aesculin, saponin, tanen, nişasta, şeker, albüminli maddeler, flovanlar, fitosterin, adenozin, fermenter, cumarin, B1, C, K ve P vitaminleri barındırmaktadır.

İşte at kestanesinin inanılmaz faydaları...

- Şah damarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenler.

- Vücutta biriken iltihaplı enfeksiyonları kısa sürede atar.

- Yaraları ve yara izlerini giderir.

- Ter bezlerinden ya da sivilce ve akneden kaynaklı açılan gözenekleri kapatır.

- Kılcal damar çatlamasını giderir.

- Eklem ve kemik ağrılarına birebirdir.

- Damar tıkanıklığını önler.

- Göğüse sürülen at kestanesi kremi, bu bölgeyi yumuşatır ve öksürüğün kısa sürede bitmesini sağlar.

- Cilt sağlığına iyi gelir. Kırışıklığı önler, yaşlılığı engeller.

- Ayrıca cildin yenilenmesini destekler, lekeleri giderir.

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