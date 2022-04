At eti dana etinden nasıl ayrılır? At ve eşek etini nasıl ayırt edersiniz?

Etin pek çok yerde satılması insanların ete olan güvenini gittikçe azaltmaktadır. Ne yazık ki dana eti diye alınan pek çok et at eti çıkabilmektedir. Bu durumda at eti dana etinden nasıl ayrılır sorusu akıllara gelmektedir.

İstanbul Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Bülent Nazlı at ve eşek eti ile dana eti arasında farklıları ve tüketicilerin bilmesi gereken noktaları anlattı.

Lop et yani kemiksiz etler ayırmak oldukça zor. At ve eşek etinin özellikleri var ancak uzman veya deneyimli olmak lazım. Aksi takdirde ayırt etmek çok zor.



1) At-Eşeketi çiğere yakın renktir

Mesela at ve eşek eti koyu kırmızı renkte olur, dana eti ise daha açık kırmızıdır. At eti özellikle hava ile temasa geçtiği zaman neredeyse ciğere yakın renk alır.



2) Lifleri çok serttir

Mesela at etinin lifi çok serttir. Çiğnendiğinde sertliği anlaşılır. Ancak bazı sığır etleri de sert olabilir.



3) Yağı sarıdır

At etinin yağı bayağı sarıdır. Ama buna paralel yine çok yağlı sığır ve dana etleri de sarı renk alabilir.



4) Tadında fark yok

Tadında ise herhangi bir fark yoktur. Yemeklerde sos ve baharatlarla hazırladıkları için ayırt etmek daha zor. Mesela Avrupa'da at eti çok değerli ve pahalı.

At eti dana etinden nasıl ayrılır?

Genellikle pek çok insan etin dana eti olup olmadığını anlamak için rengine bakılması gerektiğini bilmektedir. Ancak bu farkı anlayabilmek için biraz dikkatli olmak gerekmektedir. Aksi takdirde renk farkını anlamak biraz daha zor olmaktadır.

At etinin rengi genelde ciğere benzer derecede koyu renklerde olmaktadır. Buna nazaran dana eti daha kırmızı renge sahiptir.

At eti ve dana etinin farkları nelerdir?

At eti ve dana etini birbirinden ayırmak için dikkat edilmesi gereken nokta etin sertlik derecesidir. At eti dana etine nazaran daha sert olmaktadır ve bu etlerin çiğnenmesi biraz daha zordur. Dana etinin yemesi ile son derece kolaydır. Dolayısıyla dışarıdan satın alınan etin yenilmesinde, pişirilmesinde ve çiğnenmesinde güçlük çekiliyorsa muhtemelen alınan et at eti ya da eşek etidir.

Etleri birbiriyle kıyaslamanın diğer bir yolu da etin üzerinde bulunan yağ tabakasıdır. At eti ve eşek etinin üzerinde olan yağ tabakası daha kalın ve sarı renkte olmaktadır. Bu tabaka dana etinde ise daha beyaz bir renge sahiptir.

At eti nasıl anlaşılır?

At eti dana eti karşılaştırması içerisinde etin pişme süresi yer almaktadır. At eti daha geç pişme özelliğine sahiptir. Bu et hava ile temas ettiğinde daha koyu renge dönüşmektedir. At etinin kıyması, köftesi ya da kebabı dana etine kıyasla daha elastik bir yapıya sahip olmaktadır. Bu tarz etlerle karşılaşmamak adına etler güven duyulan yerlerden satın alınmalıdır. Buna ek olarak köfte yenileceğin de bunu dışarıdan hazır olarak almak yerine kişinin evde kendisinin yapması daha sağlıklıdır. Evde hazırlanan yiyecekler her zaman daha sağlıklıdır.

En sağlıklı kırmızı et hangisi?

Canan Karatay, doğal beslenmiş hayvanlardaki kırmızı et proteinlerinin kilo vermeyi başlattığını ve dinç kalmayı sağladığını söyledi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, en sağlıklı kırmızı etin kuzu, keçi ve av hayvanlarında bulunduğunu söyledi.